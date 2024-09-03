03 Eylül 2024, Salı
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Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Karaman’da hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, mahalle sakinleri kazanın olduğu sokağa önlem alınmasını istedi.