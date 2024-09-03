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Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 12:12
Karaman’da hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, mahalle sakinleri kazanın olduğu sokağa önlem alınmasını istedi.
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