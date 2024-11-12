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Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kurye öldü! Kaza anı kamerada

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kurye öldü! Kaza anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.11.2024 23:26
Burdur’da saat 18.30 sıralarında merkez Hızır İlyas Mahallesi Oto Tamirciler 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oto tamirciler 1. Sokak üzerinde seyir halinde olan Ramazan E.Ç. (24) idaresindeki 68 AED 349 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile Mehmet Aktaş (20) idaresindeki 03 AHF 325 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen FİYU şirketi çalışanı motokurye ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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