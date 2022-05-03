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Hadise'den düğün itirafı! Hadise sahnede Evliliğini tüm Türkiye'ye duyurdu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2022 10:05
Güncelleme:03.05.2022 10:07
30 Nisan’da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda nikah masasına oturan Hadise, dün akşam Kıbrıs konserinde evliliği hakkında konuştu. Çok mutlu olduğunu belirten Hadise, “Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
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