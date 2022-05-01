01 Mayıs 2022, Pazar
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Hadise evlendi! Hamile olduğu haberleri çıkan Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda evlendi!
Hemen hemen 2 senedir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin nikah töreni aile arasında düzenlendi. Gözde çift davetlileri o konuda uyardı. İşte ayrıntılar...