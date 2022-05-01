01 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hadise evlendi! Hamile olduğu haberleri çıkan Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda evlendi!

Hadise evlendi! Hamile olduğu haberleri çıkan Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda evlendi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2022 09:56
Hemen hemen 2 senedir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin nikah töreni aile arasında düzenlendi. Gözde çift davetlileri o konuda uyardı. İşte ayrıntılar...
Camide panik! Cemaat neye uğradığını şaşırdı
Camide panik! Cemaat neye uğradığını şaşırdı
Hadise evlendi!
Hadise evlendi!
Bellekte kalan olaylarla 1 Mayıs
Bellekte kalan olaylarla 1 Mayıs
Sendikalar Taksim’de çelenk bıraktı
Sendikalar Taksim'de çelenk bıraktı
Lastik fabrikasında yangın
Lastik fabrikasında yangın
İstanbul’da trafiğe kapalı yollar
İstanbul'da trafiğe kapalı yollar
Bayram kahvaltısına dikkat!
Bayram kahvaltısına dikkat!
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Kolay ev baklavası tarifi
Kolay ev baklavası tarifi
Halk otobüsünde yolcuların maske
Halk otobüsünde yolcuların maske
Yıldız Tilbe kaza yaptı
Yıldız Tilbe kaza yaptı
Tuzla’da dehşet kuyumcu soygunu kamerada!
Tuzla’da dehşet kuyumcu soygunu kamerada!
Daha Fazla Video Göster