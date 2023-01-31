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Hacker çetesinden yeni dolandırıcılık yöntemi! 500 kişinin kargo bilgilerini çalarak milyonluk vurgun

İHA
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Giriş: 31.01.2023 11:32
Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak göndererek dolandıran hacker çetesi üyelerinin, kurdukları sistemden elde ettikleri verilerden farklı bir dolandırıcılık yöntemi daha tespit edildi. Şüphelilerin, sanal ortamda, internet üzerinden kargo takip numaralarını elde ederek yine saha elemanları aracılığıyla bu kargoları sipariş veren kişilere ulaşmadan teslim aldığı ve satarak paraya çevirdiği ortaya çıktı. Konya polisinin yaptığı çalışma sonrasında 20 ilde düzenlenen Kar-Tel Operasyonuyla 500 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan 13 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2’si kargo çalışanı olmak üzere 10 kişi tutuklandı.
Hacker çetesinden yeni dolandırıcılık yöntemi!
Hacker çetesinden yeni dolandırıcılık yöntemi!
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