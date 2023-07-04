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Hacılar Türkiye’ye dönmeye başladı! Ailelerin kavuşma anında gözyaşları aktı

A Haber
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Giriş: 04.07.2023 11:49
Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar yurda dönmeye başladı. Hem hacı olmanın gururu hem de sevdiklerine kavuşmanın mutluluğu ile İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşandı.

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