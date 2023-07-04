04 Temmuz 2023, Salı
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Hacılar Türkiye’ye dönmeye başladı! Ailelerin kavuşma anında gözyaşları aktı
Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar yurda dönmeye başladı. Hem hacı olmanın gururu hem de sevdiklerine kavuşmanın mutluluğu ile İstanbul Havalimanı'nda duygu dolu anlar yaşandı.