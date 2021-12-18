18 Aralık 2021, Cumartesi
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Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. Yılı
İstanbul Bakırköy’de belediye tarafından asfalt ve kaldırım yenileme çalışması başlatıldı. Yaklaşık üç haftadır tamamlanamayan yol çalışması vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.