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Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. Yılı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2021 17:50
İstanbul Bakırköy’de belediye tarafından asfalt ve kaldırım yenileme çalışması başlatıldı. Yaklaşık üç haftadır tamamlanamayan yol çalışması vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer detayları aktardı.
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Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. Yılı
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