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Hacı Bayram Veli'nin doğduğu ev ve çevresi yenileniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 11:59
Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli'nin doğduğu ev ve çevresi, Altındağ Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun bir şekilde yenileniyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı önemli değerlendirmelerde bulundu.
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