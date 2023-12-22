Hacı Bayram Veli'nin doğduğu ev ve çevresi yenileniyor

Ankara'nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli'nin doğduğu ev ve çevresi, Altındağ Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun bir şekilde yenileniyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı önemli değerlendirmelerde bulundu.

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