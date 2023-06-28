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Hacı adayları şeytan taşlama öncesi Mina yolunda!

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Giriş: 28.06.2023 20:00
Hac ibadetini yapmak üzere kutsal mekanlara gelen yaklaşık 2 milyon hacı adayı, şeytan taşlama öncesi Mina yolunda...
Hacı adayları Mina yolunda!
Hacı adayları Mina yolunda!
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