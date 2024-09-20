Haberi bile yok! Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı

Dolandırıcıların son kurbanı fizyoterapist Nilay Kırık oldu. Çete uzaktan telefonuna bağlandı ve bir gecede yüz binlerce lirayı hesaplarına aktardılar. Talihsiz kadının sabah uyandığında dünyası başına yıkıldı. Nilay Kırık başından geçenleri anlattı. İşte tüm detaylar…

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