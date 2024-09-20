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Haberi bile yok! Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı

Haberi bile yok! Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 20.09.2024 14:40
Dolandırıcıların son kurbanı fizyoterapist Nilay Kırık oldu. Çete uzaktan telefonuna bağlandı ve bir gecede yüz binlerce lirayı hesaplarına aktardılar. Talihsiz kadının sabah uyandığında dünyası başına yıkıldı. Nilay Kırık başından geçenleri anlattı. İşte tüm detaylar…
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Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı
Fizyoterapist bir gece 550 bin dolandırıldı
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