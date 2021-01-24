Haber sitesi kurup şantaj yaptılar! Sahte gazeteciler yakayı ele verdi

İki kişi haber sitesi kurup iş insanlarını hedef aldı. Yazdıkları yalan haberleri kaldırmak için de reklam adı altında yüklü miktarda paralar istediler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Sahte gazeteciler bir iş insanından şantajla 500 bin lira aldıktan sonra yakayı ele verdi.

İki kişi haber sitesi kurup iş insanlarını hedef aldı. Yazdıkları yalan haberleri kaldırmak için de reklam adı altında yüklü miktarda paralar istediler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Sahte gazeteciler bir iş insanından şantajla 500 bin lira aldıktan sonra yakayı ele verdi.