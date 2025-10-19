19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Güzellik uğruna cilt sağlığınızı riske atmayın! Doğal tarifler cilt bariyerini bozuyor
Güzellik uğruna cilt sağlığınızı riske atmayın! Doğal tarifler cilt bariyerini bozuyor

Güzellik uğruna cilt sağlığınızı riske atmayın! Doğal tarifler cilt bariyerini bozuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 16:35
Cilt bakımı için doğal ürünlerle evde yapılan çeşitli tarifler cazip bir çözüm gibi görünse de amatörce hazırlanan karışımların asidik özelliği ciltte tahriş yaparak sorunlara neden oluyor. Uzmanlarsa bu gibi tariflerin evde kontrolsüzce yapılmaması konusunda uyarıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güzellik uğruna cilt sağlığınızı riske atmayın! Doğal tarifler cilt bariyerini bozuyor
Doğal tariflere dikkat!
Doğal tariflere dikkat!
Saplantılısı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Saplantılısı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Restoran hesabında şarj ücreti yasal mı?
Restoran hesabında şarj ücreti yasal mı?
Tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi
Tıra gizlenmiş 153 bin 615 sentetik ecza ele geçirildi
Bursa’da zincirleme kaza
Bursa'da zincirleme kaza
Ankara Kalesi’nin son muhafızları
Ankara Kalesi’nin son muhafızları
Samsun’da motosiklet kaldırıma çarptı
Samsun'da motosiklet kaldırıma çarptı
İstanbul’un semt isimleri ve hikayeleri
İstanbul’un semt isimleri ve hikayeleri
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Yaşlı adamın park yerini unuttuğu aracını polis buldu
Yaşlı adamın park yerini unuttuğu aracını polis buldu
Yüksekova’da su samuru görüntülendi
Yüksekova’da su samuru görüntülendi
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı
Daha Fazla Video Göster