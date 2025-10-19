Güzellik uğruna cilt sağlığınızı riske atmayın! Doğal tarifler cilt bariyerini bozuyor

Cilt bakımı için doğal ürünlerle evde yapılan çeşitli tarifler cazip bir çözüm gibi görünse de amatörce hazırlanan karışımların asidik özelliği ciltte tahriş yaparak sorunlara neden oluyor. Uzmanlarsa bu gibi tariflerin evde kontrolsüzce yapılmaması konusunda uyarıyor.

