19 Ekim 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Güzellik uğruna cilt sağlığınızı riske atmayın! Doğal tarifler cilt bariyerini bozuyor
Cilt bakımı için doğal ürünlerle evde yapılan çeşitli tarifler cazip bir çözüm gibi görünse de amatörce hazırlanan karışımların asidik özelliği ciltte tahriş yaparak sorunlara neden oluyor. Uzmanlarsa bu gibi tariflerin evde kontrolsüzce yapılmaması konusunda uyarıyor.