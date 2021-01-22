"Güzellik iksiri" kemik suyu! Faydaları saymakla bitmiyor

Kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle içindeki kolajen sayesinde "güzellik iksiri" olarak tüketiliyor. Cilde, eklemlere, sindirim ve bağışıklık sistemine yani her derde deva kemik suyu son dönemlerdeyse özellikle cilt yenileme özelliğiyle adeta gençlik iksiri olarak tüketiliyor. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

Kemik suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle içindeki kolajen sayesinde "güzellik iksiri" olarak tüketiliyor. Cilde, eklemlere, sindirim ve bağışıklık sistemine yani her derde deva kemik suyu son dönemlerdeyse özellikle cilt yenileme özelliğiyle adeta gençlik iksiri olarak tüketiliyor. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.