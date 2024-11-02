Güzellik için yapılan dudak dolgusuna dikkat! Kansere yol açabilir

Artık günümüzde birçok kişi estetik operasyon yaptırıyor. En sık yaptırılan ise dudak dolgusu. Ancak İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, dudak dolgusunun içeriğindeki maddeler önce kan akışını etkiliyor ardından kansere davetiye çıkıyor.

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