08 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Güzelleşmek uğruna canında oldu! Bir kadın daha estetik kurbanı…

Güzelleşmek uğruna canında oldu! Bir kadın daha estetik kurbanı…

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2024 16:29
Estetik operasyonlar ehil eller devrede olmadığında ölüme kadar götüren sonuçlar doğurabiliyor. Birçok örneğini gördük şimdiye kadar. Ne yazık ki görmeye de devam ediyoruz. Son kurban İspanyol bir anne. Türkiye'ye bir dizi estetik operasyon için gelmişti. Girdiği ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da böğürtlen hasadı!
İstanbul’da böğürtlen hasadı!
Güzelleşmek uğruna canında oldu!
Güzelleşmek uğruna canında oldu!
Hititlerden kalan mucize
Hititlerden kalan mucize
Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Bağcılar’da dev dönüşüm
Bağcılar'da dev dönüşüm
Esenyurt’ta silahlı çatışma kamerada
Esenyurt'ta silahlı çatışma kamerada
Sahipsiz köpek çocuğa dehşeti yaşattı!
Sahipsiz köpek çocuğa dehşeti yaşattı!
98 model minibüsüyle Trabzonspor’un Gladyatörü
98 model minibüsüyle Trabzonspor’un “Gladyatör”ü
A Haber yangın kontrol merkezinde
A Haber yangın kontrol merkezinde
Su içmek isterken yılan soktu
Su içmek isterken yılan soktu
D-140’a dökülen asit paniğe yol açtı
D-140'a dökülen asit paniğe yol açtı
79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu
79 yaşındaki kadın 46 yıl sonra ilk defa duydu
Daha Fazla Video Göster