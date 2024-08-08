Güzelleşmek uğruna canında oldu! Bir kadın daha estetik kurbanı…

Estetik operasyonlar ehil eller devrede olmadığında ölüme kadar götüren sonuçlar doğurabiliyor. Birçok örneğini gördük şimdiye kadar. Ne yazık ki görmeye de devam ediyoruz. Son kurban İspanyol bir anne. Türkiye'ye bir dizi estetik operasyon için gelmişti. Girdiği ameliyattan bir gün sonra hayatını kaybetti.

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