"Güzel kızlar var" sözüne kandı kendini bagajda buldu!

Adana'nın Karataş ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. "Güzel kız arkadaşlarımız var. Hep birlikte dışarı çıkıp, bir şeyler içelim" diyerek kandırdıkları adamın 10 bin TL'sini gasp eden şüpheliler, şahsı bagaja koyup kaçırmaya çalıştı. Uygulama noktasında şüphelilerin kullandığı aracı durduran yunus polisleri, şahsı bagajdan çıkardı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.