14 Aralık 2022, Çarşamba
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Güvercin çalarken karşılaştığı ev sahibini öldüren şüpheli adliyede
Eskişehir'de güvercin çalmak için girdiği tek katlı evin terasındaki karşılaştığı ev sahibi Hüseyin Pınar'ı (44) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Neşat T. (19) ile cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.