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Güvercin çalarken karşılaştığı ev sahibini öldüren şüpheli adliyede

DHA
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Giriş: 14.12.2022 14:11
Güncelleme:14.12.2022 14:12
Eskişehir'de güvercin çalmak için girdiği tek katlı evin terasındaki karşılaştığı ev sahibi Hüseyin Pınar'ı (44) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Neşat T. (19) ile cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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