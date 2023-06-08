08 Haziran 2023, Perşembe
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Güvenlik görevlisini, eşini telefonla arayarak rahatsız ettiği için öldürmüş
Olay, Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogarda taksicilik yapan C.T. ve M.T. kardeşler henüz bilinmeyen bir nedenle H.A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.A.K. yanında bulundurduğu bıçak ile C.T. ve M.T. kardeşleri vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı, C.T. ise H.A.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.