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Güvenlik görevlisi olarak başladı yılan bakıcısı oldu! Her gün 17 yılanı besliyor

DHA
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Giriş: 30.01.2022 16:14
Kayseri'de yaşayan Sevda Engür 6 yıl önce güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılanlara olan ilgisiyle yılan bakıcısı oldu. Engür, üç yıldır her gün 17 yılanın bakımını üstleniyor.
Güvenlik görevlisi olarak başladı yılan bakıcısı oldu!
Güvenlik görevlisi olarak başladı yılan bakıcısı oldu!
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