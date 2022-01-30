30 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Güvenlik görevlisi olarak başladı yılan bakıcısı oldu! Her gün 17 yılanı besliyor
Kayseri'de yaşayan Sevda Engür 6 yıl önce güvenlik görevlisi olarak başladığı hayvanat bahçesinde yılanlara olan ilgisiyle yılan bakıcısı oldu. Engür, üç yıldır her gün 17 yılanın bakımını üstleniyor.