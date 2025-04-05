Güvenli liman altında sahteciliğe dikkat

Kuyumcular değeri her geçen gün artan rekor üstüne rekor kıran ve yatırımcı vatandaşların güvenli limanı olan altında sahtecilik olayları da dikkat çekmeye başladı. Kuyumcular özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın alırken altından çıkan tiz sesin önemli olduğunu vurgulayarak dikkat edilmesini istedi.

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