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Güvenli liman altında sahteciliğe dikkat

Güvenli liman altında sahteciliğe dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.04.2025 12:10
Kuyumcular değeri her geçen gün artan rekor üstüne rekor kıran ve yatırımcı vatandaşların güvenli limanı olan altında sahtecilik olayları da dikkat çekmeye başladı. Kuyumcular özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın alırken altından çıkan tiz sesin önemli olduğunu vurgulayarak dikkat edilmesini istedi.
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Güvenli liman altında sahteciliğe dikkat
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