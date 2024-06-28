28 Haziran 2024, Cuma
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Gürün’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Sivas’ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.