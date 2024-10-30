Gürültü yaptıkları iddiasıyla komşunun kapısını çöplüğe çevirdi!

Ordu'da alt kat komşusunun ‘gürültü yapıyorsunuz' gerekçesi yaklaşık 400 defa şikayete maruz kalan ve evlerine sürekli polis gelen aile, şimdi ise yine komşuları tarafından kapılarına atılan çöpler nedeniyle mağdur oldu. Çare olarak dairenin giriş kapısına güvenlik kamerası taktıran aile, alt komşusunun yaptıklarını kayda aldı.

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