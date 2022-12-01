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Gürültü kirliliği için yeni adım! 3 bakanlık çevresel gürültü kontrol yönetmeliği hazırladı

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 09:49
3 bakanlığın çalışmasıyla çevresel gürültü kontrol yönetmeliği hazırlandı. Müzikli işletmelere yönelik düzenleme ile gürültü kirliliği nasıl önlenecek? Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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