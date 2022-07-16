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Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü böyle nakavt etti

İHA
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Giriş: 16.07.2022 18:20
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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