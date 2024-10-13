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Gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı

Gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 17:30
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anbean araç kamerasına yansıdı.
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