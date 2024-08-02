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Gurbetçi kadının ilk misafirleri yaban domuzu sürüsü oldu

Gurbetçi kadının ilk misafirleri yaban domuzu sürüsü oldu

İHA
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Giriş: 02.08.2024 10:47
Hollanda’da yaşayan gurbetçi Nesrin Kabaali, tatil için geldiği Hatay’da evinin bahçesini mesken tutan yaban domuzlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İlk misafirleri yaban domuzu sürüsü oldu
İlk misafirleri yaban domuzu sürüsü oldu
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