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Günümüz trendi yüz botoksu | Yüz botoksunda tehlike! Duyguları engelliyor

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 16:56
Yapılan bir araştırma birçok kişinin sıklıkla yaptırdığı botoks uygulamasının duyguları ifade etmeye engel olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlarsa yüksek dozdaki dolgu ve botokslara aman dikkat diyor.
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Yüz botoksunda tehlike! Duyguları engelliyor
Yüz botoksunda tehlike! Duyguları engelliyor
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