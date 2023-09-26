Günümüz trendi yüz botoksu | Yüz botoksunda tehlike! Duyguları engelliyor

Yapılan bir araştırma birçok kişinin sıklıkla yaptırdığı botoks uygulamasının duyguları ifade etmeye engel olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlarsa yüksek dozdaki dolgu ve botokslara aman dikkat diyor.

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