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Günlük kiralık evler için yeni düzenleme

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 14:11
Günlük kiralık evler için yeni düzenleme geliyor. Evini günübirlik kiralamak isteyenlerin hangi şartlara uyması gerekecek?  Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
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