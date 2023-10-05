Günlük kiralık evler için yeni düzenleme geliyor. Evini günübirlik kiralamak isteyenlerin hangi şartlara uyması gerekecek? Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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