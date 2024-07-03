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Günlük karavan kiralamaya rağbet arttı! Doğada vakit geçirmek için yeni tercih

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 03.07.2024 16:11
Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi karavan oluyor. Karavanlarda günlük kiralamaya rağbet artmış durumda. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
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Günlük karavan kiralamaya rağbet arttı!
Günlük karavan kiralamaya rağbet arttı!
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