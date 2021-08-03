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Günlerdir oğlunu görmedi! Kahraman işçinin oğlu ile duygulandıran konuşması

AA
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Giriş: 03.08.2021 12:05
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale eden işçilerden Süleyman Harun Akıncı, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde, günlerdir görmediği oğlunun sesini duyunca duygulandı. Akıncı telefonda küçük oğluna "Aslan oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler." dedi.
Kahraman işçinin oğlu ile duygulandıran konuşması
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