25 Eylül 2023, Pazartesi
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Günlerce maden sahasında mahsur kaldı! Fransız kadın avcılar tarafından kurtarıldı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı. Omurgasında kırık olan ve ameliyata alınan 61 yaşındaki kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.