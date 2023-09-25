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Günlerce maden sahasında mahsur kaldı! Fransız kadın avcılar tarafından kurtarıldı

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Giriş: 25.09.2023 17:48
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı. Omurgasında kırık olan ve ameliyata alınan 61 yaşındaki kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
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