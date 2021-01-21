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Günlerce hastane kapısında bekledi! Boncuk'un sahibi A Haber'de

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 12:59
Güncelleme:21.01.2021 13:06
Trabzon'da, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Cemal Şentürk'ün köpeği, bir hafta boyunca hastane kapısında nöbet tutarak tüm Türkiye'nin içini ısıtmıştı. A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, hastaneden taburcu olan Cemal Şentürk'ün evinde ziyaret etti. İşte Boncuk'un hikayesi...

Trabzon'da 14 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Cemal Şentürk'ün, taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk'ün yakınları tarafından eve götürülen köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü.

A Haber Muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım, hastaneden taburcu olan Cemal Şentürk'ün evinde ziyaret etti.

Boncuk'un kendisini beklemesinden memnun olduğunu söyleyen Şentürk, "Ayrı bir eğitim vermedim, kendi yakınlığımızın karşılığını verdi. Evde de böyle kapıyı açık bıraksam kucağımdan ayrılmaz. Herkese iyi davranır." dedi.

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