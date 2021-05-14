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Günlerce dere yatağında mahsur kaldı! Kurtarıldığında bakın ilk olarak ne istedi? Yanıtı ibretlik
Antalya'da düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ (63), itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Tığ, bölgede toplanan kalabalığı görünce maske isteyerek, koronavirüse karşı önlem aldı. Dere yatağında günlerce mahsur kaldığı halde hayatta kalmayı başaran Mehmet Tığ, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.