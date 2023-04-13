13 Nisan 2023, Perşembe
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Güngören'de panik anları: Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor..