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Güngören'de panik anları: Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.04.2023 15:05
Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor..
Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Metruk bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Güngören’de metruk binada çökme
Güngören'de metruk binada çökme
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