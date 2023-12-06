06 Aralık 2023, Çarşamba
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Güngören'de markette silahlı saldırı kamerada
Olay, 4 Aralık Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesinde bir site içerisindeki markette meydana geldi. İş yeri sahibi Kudret Temel marketin içinde oturduğu sırada gelen kasklı bir kişi yanında bulunan silah ile Temel'e ateş etti. Temel ayağına isabet eden kurşunla yaralanarak yere düştü. Saldırgan ise olay yerinde koşarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.