Güngören'de kucağında çocukla motosikletteki tehlikeli yolculuk kamerada

Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halindeki motosiklette, kucağında çocukla yolculuk yapan kadını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, motosikleti kullanan kişinin arkasına kucağında çocukla oturan kadının önlem almadan yolculuk yaptığı görülüyor. Kadının kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenlere de el salladığı görülüyor.