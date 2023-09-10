10 Eylül 2023, Pazar
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Güngören'de kucağında çocukla motosikletteki tehlikeli yolculuk kamerada
Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dün akşam saatlerinde seyir halindeki motosiklette, kucağında çocukla yolculuk yapan kadını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, motosikleti kullanan kişinin arkasına kucağında çocukla oturan kadının önlem almadan yolculuk yaptığı görülüyor. Kadının kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenlere de el salladığı görülüyor.