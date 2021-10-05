Güngören'de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de sabah saatlerinde seyir halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanmazken, Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferlerinde aksamalar yaşandı.