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Güngören'de korkutan kaza! Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

İHA
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Giriş: 05.10.2021 09:51
Güngören'de sabah saatlerinde seyir halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanmazken, Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferlerinde aksamalar yaşandı.
Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi
Servis minibüsü tramvay yoluna devrildi
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