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Güngören'de kadına şiddet kamerada: Kendisini bıçak sapıyla döven adamdan şikayetçi olmadı!

İHA
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Giriş: 03.09.2022 12:54
Güngören'de bir adam, bıçakla tehdit ederek sokağa çıkardığı kız arkadaşını, kafasını yumruklayarak darp etti. Adam mahalle sakinlerinin müdahalesiyle durdurulurken, genç kızın adamdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olay Güngören Gençosman Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki R.K adlı genç kız, bir süredir arkadaşlık ettiği B.E.D'den (24) ayrılmak isteyince genç adam çılgına döndü. R.K.'nin evine gelen B.E.D, genç kızı bıçakla tehdit ederek dışarı çıkardı. Çift arasındaki tartışma sokakta da devam etti. Elinde bıçak bulunan adam, R.K'yı bir aracın kaputunda sıkıştırdı. B.E.D, genç kızın kafasını defalarca kez yumrukladı. Olaya mahalle sakinleri müdahale etti ve B.E.D durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. R.K. kendisine şiddet uygulayan adamdan şikayetçi olmayınca polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı.
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