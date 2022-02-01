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Güngören'de iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadının öldüğü kaza kamerada

İHA
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Giriş: 01.02.2022 14:47
Güngören'de iki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nihal Akbaş, hafriyat kamyonunun altında kaldı. Genç kadının hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza 16.00 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre Nihal Akbaş, iki çocuğu ile hafriyat kamyonunun önünde yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada hareket eden hafriyat kamyonunun sürücüsü, anne ve iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle annesinin elinden tutan çocuk ve bebek arabasındaki diğer çocuk caddeye savrulurken, Nihal Akbaş ise kamyonun altında kaldı.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Akbaş, hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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