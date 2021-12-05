Güngören'de binanın balkonu çöktü

İstanbul Güngören'de binada bulunan balkon çöktü. Olayda yaralanan olmazken, bina sakinlerinin ise tahliyesi istendi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ olay yerinden son durumu aktardı.

Güngören'de balkonu çöken bina, zabıta ekiplerince boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi Ak Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katının balkonu çöktü.

Gürültü üzerine bina sakinleri dışarı çıkarken, çökme sırasında balkondan sökülen moloz parçaları da aşağıya düştü.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, önlem amaçlı binada kalan sakinlerin de dışarı çıkmalarını istedi.

Emniyet şeridi çekilen binada ekipler önlem aldı.

Çökme anında balkonun altında kimsenin bulunmaması dolayısıyla herhangi bir yaralanma yaşanmadı.