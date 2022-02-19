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Güngören'de 52 yıllık bina beşik gibi sallanıyor

DHA
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Giriş: 19.02.2022 11:15
Güngören'de bulunan 52 yıllık site çökme riskiyle karşı karşıya. Kolon demirlerinin çürük, evlerin rutubetli olduğu sitenin duvarlarında ise derin çatlaklar bulunuyor. Evlerinin adeta beşik gibi sallandığını belirten site sakinleri yardım bekliyor. 20 yılı aşkın süredir sitede oturan Fatma Aydemir, "Tinerciler aşağı bodruma inip yangın da çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.
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