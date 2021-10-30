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Güngören'de, 4 otomobile çarpıp caddeyi savaş alanına çeviren sürücü, kız arkadaşıyla olay yerinden kaçtı

DHA
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Giriş: 30.10.2021 11:17
Kaza, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, caddeden sokağa girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önce yolun sol tarafında park halindeki otomobile, ardından sağ tarafta park halindeki otomobillere çarpıp durdu. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası kaza yapan sürücü, yanındaki kız arkadaşını da alarak yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışmalara başladı.
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