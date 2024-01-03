03 Ocak 2024, Çarşamba
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Güngören'de 4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı
Güngören'de vinç sepeti ile malzeme indiren işçi 4. kattan park halindeki otomobilin cam tavanına çarpıp arka koltuğuna düştü. İşçi, ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken otomobilde hasar oluştu.