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Güngören'de 4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı

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Giriş: 03.01.2024 13:17
Güngören'de vinç sepeti ile malzeme indiren işçi 4. kattan park halindeki otomobilin cam tavanına çarpıp arka koltuğuna düştü. İşçi, ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken otomobilde hasar oluştu.
4. kattan otomobilin içine düştü ağır yaralandı
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