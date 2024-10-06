06 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Güngören ve Pendik’te abartı egzoz kullandıkları tespit edilen sürücülere ceza yağdı
Güngören ve Pendik’te yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği ve abartı egzoz kullandıkları tespit edilen dört araca yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen araç sürücülerine toplamda 51 bin 710 lira idari para cezası verildi. Bir sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.