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Güngören ve Pendik’te abartı egzoz kullandıkları tespit edilen sürücülere ceza yağdı

Güngören ve Pendik’te abartı egzoz kullandıkları tespit edilen sürücülere ceza yağdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 14:19
Güngören ve Pendik’te yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği ve abartı egzoz kullandıkları tespit edilen dört araca yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen araç sürücülerine toplamda 51 bin 710 lira idari para cezası verildi. Bir sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
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