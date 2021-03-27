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Güneydoğu'da turist yoğunluğu! Turistler Mardin'in keyfini çıkarıyor

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Giriş: 27.03.2021 13:53
Güncelleme:27.03.2021 14:00
Yerli ve yabancı turistler, kısıtlamanın olmadığı Güneydoğu'da turistik noktaların keyfini çıkarıyor. Turistler Mardin'in keyfini çıkarıyor Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.

Turistler Mardin'in keyfini çıkarıyor!
Turistler Mardin'in keyfini çıkarıyor!
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