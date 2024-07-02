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Güneyden kuzeye İsrail katliamı devam ediyor! Gazze siviller namlunun ucunda

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.07.2024 09:45
İsrail güçleri katliama 269. günde de devam etti. Gazze ve Batı Şeria'da namlular yine sivillere çevrildi. Farklı adreslerden yine dumanlar yükseldi. Tel Aviv güçleri karadan ve havadan art arda saldırılar düzenledi. Sabra Mahallesi insansız hava aracıyla vuruldu. Bir başka noktada caddede toplanan Gazzeliler hedef oldu. İşte bölgeden son gelişmeler…
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