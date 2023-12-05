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Güney Marmara'da deprem riski

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Giriş: 05.12.2023 15:38
Gemlik Körfezinde dün peş peşe depremler oldu. Güney Marmara olası depremde Kuzey Marmara'dan daha mı riskli? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül ve konuğu aktardı.
Güney Marmara’da deprem riski
Güney Marmara'da deprem riski
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