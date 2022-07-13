13 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar! Her yeri istila ettiler tarım ürünleri tehlikede
Trabzon'da tarım ürünlerinde 'Vampir kelebek' ve 'Drakula'nın ardından 'katil salyangoz' ya da 'İspanyol salyangozu' olarak bilinen Arion Vulgaris türü istilası yaşanıyor. Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen katil salyangoz tarım ürünlerini tehdit ediyor.