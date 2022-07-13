Güneşten kaçıp yağmurda saldırıya geçiyorlar! Her yeri istila ettiler tarım ürünleri tehlikede

Trabzon'da tarım ürünlerinde 'Vampir kelebek' ve 'Drakula'nın ardından 'katil salyangoz' ya da 'İspanyol salyangozu' olarak bilinen Arion Vulgaris türü istilası yaşanıyor. Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen katil salyangoz tarım ürünlerini tehdit ediyor.