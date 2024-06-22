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Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi! "Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor" dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 22:19
Bolu'da polis ekiplerinin denetim yaptığı noktaya sis farları açık şekilde gelen ve 690 lira ceza yazılan sürücü, "Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor. Arabayı gösteriyor" dedi.
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Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor
"Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor"
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