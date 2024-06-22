Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi! "Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor" dedi

Bolu'da polis ekiplerinin denetim yaptığı noktaya sis farları açık şekilde gelen ve 690 lira ceza yazılan sürücü, "Sis farlarının açık olması hoşuma gidiyor. Arabayı gösteriyor" dedi.

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