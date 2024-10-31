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Güneş patlaması böyle görüntülendi! NASA’dan uyarı geldi

Güneş patlaması böyle görüntülendi! NASA’dan uyarı geldi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 12:33
Amerikan Uzay Ajansı NASA, güneş yüzeyinde son dönemin en şiddetli patlamalarından birinin gerçekleştiğini duyurdu. NASA Gözlemevi'nin objektifine yansıyan doğa olayı sonrası, Dünyadaki elektrik ve navigasyon şebekelerinde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
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