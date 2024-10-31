31 Ekim 2024, Perşembe
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Güneş patlaması böyle görüntülendi! NASA’dan uyarı geldi
Amerikan Uzay Ajansı NASA, güneş yüzeyinde son dönemin en şiddetli patlamalarından birinin gerçekleştiğini duyurdu. NASA Gözlemevi'nin objektifine yansıyan doğa olayı sonrası, Dünyadaki elektrik ve navigasyon şebekelerinde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.